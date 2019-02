La troisième édition de la Semaine Olympique et Paralympique, organisée du 4 au 9 février 2019, met l'accent sur la thématique de la mixité, dans la pratique sportive et dans la vie quotidienne.

À la suite de la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux en 2024, le ministère de l’Éducation nationale a lancé en 2017, en partenariat avec le ministère des sports et le mouvement sportif, la Semaine Olympique et Paralympique, dont la troisième édition se déroule du 4 au 9 février 2019.

Dans le prolongement de la Journée Nationale du Sport Scolaire, cette semaine Olympique et Paralympique est un moment clé pour éveiller les élèves aux bienfaits de la pratique sportive régulière et appréhender les valeurs citoyennes et sportives.

Les objectifs de cette semaine sont multiples :

- utiliser le sport comme outil pédagogique dans les enseignements (sport et mathématiques par exemple),

- sensibiliser aux valeurs de l'Olympisme en mobilisant les outils éducatifs et ludiques mis à disposition,

- faire découvrir les disciplines olympiques et paralympiques aux élèves, en collaboration avec le mouvement sportif, organisation d'ateliers de pratique sportive,

- faire changer le regard des plus jeunes sur le handicap en s'appuyant sur la découverte des para sports et en intégrant des rencontres sportives partagées.

- éveiller à l’engagement bénévole.

Cette semaine olympique et paralympique fait également écho aux grands événements sportifs qui seront organisés prochainement en France : le Championnat d'Europe féminin de Handball (du 29 novembre au 16 décembre 2018) et la Coupe du monde féminine de Football (du 7 juin au 7 juillet 2019), ainsi qu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024 qui présenteront pour la première fois de leur histoire autant d’athlètes femmes et hommes.

Le programme de la semaine olympique et paralympique 2019

La semaine Olympique et Paralympique s’adresse aux enfants et adolescents, de la maternelle au lycée et donne l’occasion d’organiser des activités sportives dans les écoles et les établissements scolaires.

Cette opération permet d’associer des pratiques physiques et sportives à l’éducation morale et civique. Elle est l'occasion de travailler des thématiques telles que le fair-play, les valeurs du sport et de l'Olympisme ou encore de l'égalité, de la santé et l'inclusion des élèves en situation de handicap.

Animations sportives, interventions d’athlètes dans les écoles et enseignements aux couleurs du sport et de l’Olympisme sont au programme, particulièrement dans les 11 écoles et 6 établissements scolaires de l’académie qui sont labellisés " Génération 2024 " pour encourager les pratiques sportives.

De très nombreuses actions seront menées pendant toute la semaine dans de très nombreuses écoles (490 classes, soit plus de 10 700 élèves participeront à une manifestation) et établissements scolaires de l’académie. En voici une sélection listée ci-dessous.

• Les actions menées par les écoles labellisées

Lundi 4 février 2019 de 8h30 à 11h30 à l’école Raymond Mondon (Saint-Denis)

Manifestation " Jeux Olympiques " : 3 ateliers en élémentaire (Jeux lontans : la queue du margouillat/paralympique le fil d’Ariane ; marathon : 600 tours de la cour soit 4 tours par élève) ; 3 ateliers en maternelle : limbo/ course en sac/fil d’Ariane. Les ateliers sont tenus par les services civiques, l’enseignant de la classe et des parents.

Lundi 4 février de 8h30 à 11h15 au gymnase de la Montagne (Saint-Denis)

Manifestation " En route vers les JO : Petits défis sportifs et de connaissance des JO " qui réunira 4 classes de CE2 des 2 associations USEP participantes, soit 108 enfants.

Programme : 16 ateliers organisés par les animateurs de l’USEP Nord : Sports innovants, sports handicap, le jeu du code du sportif, quizz sur les JO

Mardi 5 février 2019 de 8h30 à 11h15 au complexe de Joinville (Saint-Denis)

Manifestation " En route vers les JO : Petits défis sportifs et de connaissance des JO " qui réunira 7 classes de CE2 de 4 associations USEP participantes, soit 173 enfants.

Programme :16 ateliers proposés par le bassin Nord et gérés par une classe organisatrice : sports innovants, sports handicap, le jeu du code du sportif, quizz sur les JO.

Mardi 5 février de 8h30 à 11h30 au Stade de Bellemène (Saint-Paul)

Manifestation " Jeux d’opposition " réunissant 9 classes de CM1 + une classe organisatrice.

Programme : Sumo, Kalali, Les sorciers, Tir à la corde, La boccia, Le parachute, l’œuf et la poule, Le jeu du surf, les gran’pattes, le jeu d’équilibre et le jeu solaire.

Mardi 5 février de 8h à 11h30 au Stade Sarda Garriga (Saint-André)

Manifestation " Athlétisme CE1 " réunissant 12 classes, soit 266 enfants attendus.

Programme : 20 ateliers athlétiques (quelques-uns inspirés d’Anim Athlé) gérés par 1 classe organisatrice et 2 ateliers sur l’Olympisme.

Mercredi 6 février de 9h à 15h au Lagon de l’Ermitage ( Saint-Paul)

Manifestation " Les jeux du lagon " organisée par l’UNSS réunissant des élèves de l’UNSS et de 2 classes Usépiennes du bassin Nord/Ouest.

Jeudi 7 février de 8h30 à 11h30 au Stade de Bellemène (Saint-Paul)

Manifestation " Jeux d’opposition " réunissant 10 classes de CM1 + une classe organisatrice

Programme : Sumo, Kalali, Les sorciers, Tir à la corde, La boccia, Le parachute, l’œuf et la poule, Le jeu du surf, les gran’pattes, le jeu d’équilibre et le jeu solaire.

Jeudi 7 février à l’ école Amaryllis (Tampon)

Manifestation de sensibilisation aux jeux olympiques et paralympiques pour 30 élèves de 2 classes.

Jeudi 7 février de 8h à 11h30 au Stade Ilet (Saint- Benoit)

Manifestation " Athlétisme CP/CE1 " réunissant 38 classes (CP et CE1 à 12), soit 516 enfants attendus.

Programme : 30 ateliers athlétiques (quelques-uns inspirés d’Anim Athlé) gérés par 1 classe organisatrice, 2 ateliers sur l’Olympisme et 3 ateliers Rugby en partenariat avec la JSB Rugby.

Vendredi 8 février de 8h15 à 11h15 au Stade de Stella (Saint-Leu)

Manifestation " Sports innovants -jeux paralympiques –Jeux lontan " réunissant 6 classes de CE2, soit 180 enfants.

Au programme, : boccia - torball -tchoukball- kinball - la queue du margouillat, les chaises à porteur, le fil d'ariane, la sarbacane, relais innovants.

Vendredi 8 février à l’Amicale USEP/UFOLEP au 12ème km (Le Tampon)

Manifestation " Jeux Olympiques du 12e km " organisée par l’USEP Zone Sud, des Service Civiques, l’USEP 974 et réunissant 8 classes des autres associations USEP du Tampon.

Au programme, une rencontre sportive associative avec 11 ateliers: jeux d’opposition, lancers, sauts, vitesse, sports handicap, quizz olympique...

Vendredi 8 février de 8h à 11h30 au Stade Ilet (Saint-Benoit)

Manifestation " Athlétisme CE1/CE2 " réunissant 24 classes de CE1 à 12, soit 517 enfants attendus.

Au programme, 30 ateliers athlétiques (quelques-uns inspirés d’Anim Athlé) gérés par 1 classe organisatrice, 2 ateliers sur l’Olympisme et 3 ateliers Rugby en partenariat avec la JSB Rugby.

Jeudi 7 février de 8h30 à 11h30 au Gymnase du Bas de la Rivière (Saint Denis)

Manifestation "En route vers les JO" qui réunira 112 élèves de 6 classes de CM1 et de CM2.

Au programme, 10 ateliers proposés par les enseignants, service civique, assistante d’éducation et autonomie : 9 ateliers sportifs et 1 quizz en BCD.

Jeudi 7 février de 8h30 à 11h15 au Gymnase du Moufia (Saint-Denis)

Manifestation " En route vers les JO : Petits défis sportifs et de connaissance des JO " réunissant 7 classes de CE2 de 3 associations USEP participantes, soit 165 enfants.

Au programme, 16 ateliers proposés par le bassin Nord et gérés par une classe organisatrice : Sports innovants, sports handicap, le jeu du code du sportif, quizz sur les JO.

Vendredi 8 février de 8h30 à 11h15 au Gymnase de Domenjod (Saint-Denis)

Manifestation " En route vers les JO : Petits défis sportifs et de connaissance des JO" réunissant 6 classes de CE2, dont 1 ULIS de 4 associations USEP participantes, soit 125 enfants.

Vendredi 9 février à l’école Raymond Mondon (Saint-Denis)

Clôture de la Semaine Olympique et Paralympique par une représentation des anneaux avec les enfants en tee-shirt de couleur correspondante.

Exposition sur les jeux olympiques, préparée par les classes sur la semaine.

Tous les après-midi du 4 au 9 février 2019 à l’école du Ruisseau Blanc (Saint-Denis)

Manifestation organisée en partenariat avec l’Usep. Elle réunira tous les élèves de l’école, soit 297 élèves de 13 classes sur le thème " Sports innovants ". Au programme, différents ateliers gérés par une classe organisatrice de CE1 + Les délégués USEP d’école : activités sportives et paralympiques (2 élèves porteurs de handicap) et 15 ateliers sportifs+ 1 atelier culturel+ 1 quizz sur les JO.

Organisation : équipes composées de binômes mixtes avec un passeport Olympien.

• Des actions UNSS

Mercredi 6 février de 9h30 à 16h30 au Gymnase des Deux Canons à Sainte-Clotilde (Saint-Denis)

Rencontre académique Musculation Cross Fitness : en partenariat avec la Ligue Réunionnaise d'Haltérophilie Musculation. 150 participant(e)s lycéen(ne)s attendu(e)s.

Mercredi 6 février de 9h à 16h30 au Basalte Évolution 2, ZAC Finette, Sainte- Clotilde (Saint-Denis)

Rencontre académique Escalade Blocs : en partenariat avec Basalte Evolution. 50 participant(e)s collégien(ne)s et lycéen(ne)s attendu(e)s.

Mercredi 6 février de 13h30 à 16h30 au Dojo régional de Saint-Denis

Formation académique Jeunes Officiels Judo : en partenariat avec la Ligue de Judo de La Réunion. 90 participant(e)s collégien(ne)s attendu(e)s.

• Quelques exemples d'actions menées dans les établissements scolaires

Jeudi 7 février au collège Marcel Goulette (Saint-Leu) à 12H30 au CDI, puis à partir de 13H30 sur site d’entraînement

Expérience partagée entre élèves d’un dispositif plan de performance fédéral (PPF) et une athlète de Haut niveau en escalade qui prépare les JO.

Programme : entretien entre Manon HILY et les élèves du PPF escalade, les officiels Unss escalade et des élèves de l’association sportive escalade filmé par la documentaliste du collège, puis images prises lors d’un entraînement avec l’athlète. Projet d’un petit montage documentaire sur cette expérience partagée autour du projet olympique de l’athlète qui sera diffusé sur le site du collège.

Du lundi 4 au vendredi 8 février au collège Michel Debré à la Plaine des Cafres (Tampon)

Organisation des Jeux Olympiques du collège, sur le plateau de la Plaine des Cafres et dans l’enceinte de l’établissement.

Le lundi 4, jeudi 7 et vendredi 8 février au collège Plateau Goyave (Saint-Louis) : Action "5 anneaux reliés, 5 continents unifiés en paix"

Programme :

Action 1- le lundi 4 février en première heure de classe, rituel d'ouverture de la semaine olympique : lecture d'un texte écrit par les élèves du CVC à partir de la Charte olympique. Le vendredi 9 /02 en S2 rituel de fermeture de la semaine autour de l’œuvre collective réalisée sous le préau

Action 2- réalisation d'une œuvre 5m/5m exposée sur la grille du préau sur le thème des anneaux.

Action 3- un dress-code par jour : la couleur d'un anneau

Action 4- cours raccrochés soit à l'olympisme (valeurs, histoire, infrastructure, conséquence sur l'environnement ) soit à la couleur ou au continent du jour

Action 5- couverture médiatique par nos jeunes reporters

Action 6- réalisation de portraits de sportifs emblématiques sur le temps libre de permanence

Action 7- la modification de la sonnerie du collège : diffusion de l'hymne olympique

Action 8- modification de la programmation des cours en EPS : découverte d'activités olympiques en relation avec le continent du jour. À noter la présence de l'association Cécifoot 974 le jeudi matin sur le terrain synthétique.