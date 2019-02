Publié il y a 59 minutes / Actualisé le Vendredi 01 Février à 16H49

Le Comité de lʼeau et de la biodiversité de La Réunion lance une enquête en ligne pour recueillir lʼavis de la population sur les thématiques liées à la gestion et au partage de lʼeau. Cette enquête permettra "lʼélaboration du prochain schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de La Réunion" souligne le Comité de lʼeau et de la biodiversité. Lʼenquête est disponible en suivant ce lien www.enqueteeaureunion.re et peut être renseignée par tous les habitants de façon anonyme

