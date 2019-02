BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 5 février 2019



Un cinquième navire accoste à La Réunion : environ 70 migrants attendus au Port-Est

Pour la cinquième fois en onze mois, un navire de migrants, présumé sri-lankais, a été intercepté par les autorités maritime à environ 5 kilomètres au large des côtes réunionnaises en fin d'après-midi, lundi 4 février 2019. "L'Imula" transporte environ 70 personnes dont cinq enfants et huit femmes. Leur nationalité n'est pour le moment pas confirmée. Accompagné par la SNSM et par la brigade nautique de la gendarmerie, il est attendu au Port-ouest dans la matinée de mardi 5 février. Tous les passagers seront pris en charge pour une évaluation sanitaire et administrative.

Bonne année du cochon de terre

Éclatez pétards, rugissez lions, grondez dragons, la nouvelle année est à nos portes et ce sont tous les Réunionnais d'origine chinoise qui fêtent son arrivée ce mardi 5 février 2019. Les douze prochains mois seront placés sous le signe du cochon de terre qui succède au chien.

Jour de grève contre "la casse du service public"

Chacun de leur côté, la CGTR et FO appellent à la grève contre "la casse du service public" ce mardi 5 février 2019. Pas de défilé dans les rues de Saint-Denis pour l'occasion, mais un rassemblement devant la préfecture à partir de 9 heures.

Nicolas Dupont-Aignan à la conquête des électeurs réunionnais

Le patron de " Debout la France " est plus motivé que jamais. Il se dit crédité de 7 à 8% dans les sondages pour les européennes; pour la présidentielle, il était à peine à 1% à la même période. Requinqué par un nombre d'adhérents en hausse depuis son alliance éphémère avec Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan mange à tous les râteliers " je souhaite qu'il y ait une union de patriotes et de républicains ". En gros, tant que c'est à droite, le chef de " Debout la France " est preneur. À La Réunion pour une visite éclair de deux jours pendant son tour de France entamé le 9 janvier dernier, Nicolas Dupont-Aignant en profite pour faire campagne et présenter les nouveaux visages de son équipe départementale.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Éclaircies et averses

Matante Rosina nous informe que la journée commencera avec de belles éclaircies mais le ciel se couvre rapidement sur les hauteurs. Des averses seront à prévoir sur l'ouest de l'île.