Le mardi 5 février 2019 de 14h à 16h à l'amphithéâtre Charpak (campus du Moufia) et le vendredi 8 février 2019 de 14h à 16h en salle T16 (campus du Tampon) Rachida Lemmaghti, membre de la Conférence permanente égalité diversité, tiendra deux conférences sur le thème des violences sexistes et sexuelles.

Que sont les violences sexistes et sexuelles ? Comment sont-elles caractérisées par la loi française ? En quelle mesure existent-elles en France, et en particulier à l’Université ? Comment doit-on réagir quand on est témoin, ou victime ? Quelles sont les sanctions encourues par les auteurs des violences ? Ce sont les questions qui seront abordées au cours de ces conférences

"Rachida Lemmaghti tâchera de couvrir l’essentiel de ces questions relatives à la thématique et présentera le dispositif contre le sexisme, le harcèlement sexuel et les violences sexuelles, adopté à l’unanimité par les instances de l'Université de La Réunion" indique l'université

Rachida Lemmaghti est membre de la Conférence Permanente Égalité Diversité, coordinatrice du groupe de travail " Mettre en place un dispositif sur le harcèlement dans l'Enseignement supérieur et le Recherche", membre du réseau VSS Formation et co-auteure du Vade-mecum à l’usage des établissements sur le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche.

Ces conférences sont gratuites et ouvertes au public.

