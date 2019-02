Éclatez pétards, rugissez lions, grondez dragons, la nouvelle année est à nos portes et ce sont tous les Réunionnais d'origine chinoise qui fêtent son arrivée ce mardi 5 février 2019. Les douze prochains mois seront placés sous le signe du cochon de terre qui succède au chien (Photo d'illustration)

L'année 4717 (selon le calendrier chinois) qui commence s'annonce sous les meilleurs auspices. En astrologie chinoise, le cochon, enjoué et dodu, est en effet un symbole de chance et de prospérité. Selon les croyances populaires chinoises, un enfant qui vient au monde pendant l’Année du Cochon de Terre mènera une vie saine et prospère. Cet enfant sera également honnête et appliqué

Le nouvel an chinois est encore très fêté à La Réunion par les familles réunioanises d'origine chinoise. Perpétrée par leurs aînés, les jeunes continuent de respecter la tradition et de célébrer le nouvel an en famille.

Plusieurs festivités et animations sont prévues partout dans l'ile. A noter que les festivités s'étendent sur quinze jours, à partir de la nouvelle Lune jusqu'à la première pleine Lune de l'année qui correspond à la fête des lanternes.

L'année du cohcon de terre commence dont ce mardi le 5 février 2019 et se terminera le 24 janvier 2020 pour laisser la place au signe du rat de métal.

Bonne et heureuse année à toues et à tous

www.ipreunion.com