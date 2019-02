Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 24 minutes

Ce mercredi 6 février se déroule le dépouillement des élections à la chambre d'Agriculture organisées le 31 janvier 2019. Pour cette nouvelle mandature, 33 postes sont à pourvoir. Au total 5 personnes se sont portées candidates pour cette élection : Luc Henriot-Garbiel, Jean François Sababady, Krisna Atanari, Patrice Pounoussamy et Frédéric Vienne. Les opérations d'émargement et de dépouillement des votes pour l'élection des membres de la chambre d'agriculture se déroule les 6 et 7 février 2019 à l'hôtel de la préfecture en séance publique. Les tendances à 17h30 montre une avance pour la Fdsea, devant la Cgper et l'Upna. A l'issue de ces opérations, le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclamera les résultats et les élus.

