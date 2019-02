BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 6 février 2019



Migrants: les 72 passagers de l'Imula souhaitent demander l'asile

Débarqués mardi 5 février 2019 au Port-ouest, les 72 passagers du bateau sri-lankais l'Imula commencent leur (longue) bataille administrative et probablement judiciaire pour obtenir l'asile en France. Ils ont été placé en "zone d'attente" et sont logés dans des hôtels, la zone d'attente de l'aéroport de Gillot étant trop limitée.

L'Université de La Réunion n'augmentera pas les frais d'inscription des étudiants étrangers

Le 19 novembre dernier, le Premier ministre dévoilait le plan " Bienvenue en France ", un plan censé relancer l'attractivité des établissements français pour les étudiants étrangers. Et quoi de mieux que de multiplier les frais d'inscriptions par dix pour donner envie à ces étudiants étrangers de venir apprendre en France ? La mesure fait polémique mais pour Édouard Philippe, rien de paradoxal " les étudiants internationaux qui ne résident pas dans l'Espace économique européen paieront des frais d'inscription correspondant approximativement au tiers du coût réel de leur formation ". À La Réunion, l'université accueille environ 800 étudiants étrangers, à quelle sauce vont-ils être mangés à la rentrée prochaine ?

Le microcrédit est en nette progression à La Réunion

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) publie une note sur le microcrédit à La Réunion. Celle-ci complète l'étude réalisée sur l'inclusion bancaire. Elle dresse un panorama du paysage du microcrédit dans l'ile et son dynamisme de 2010 à 2018.

Séniors en Action, le succès de l'édition 2019

Le succès du plan Séniors en Action ne se dément pas : très tôt ce matin, plusieurs centaines de Dionysiens de plus de 55 ans s'étaient rendus à la salle polyvalente de l'Hôtel de Ville pour s'inscrire aux activités sportives et culturelles proposées par la Ville. La caméra du Dionycité y était.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Belle matinée et nuages présent au fil de la journée

Matante Rosina voit une journée similaire à celle de mardi. De belles éclaircies en matinée et le temps évolue avec une couverture nuageuse plus présente surtout dans les hauts. Des averses apparaitront sur le nord et l'ouest.