Un peu en avance

Pour être certain de pouvoir rouvrir la route à 14h après la purge, la Direction régionale des routes a pris la décision de gérer plus tôt le basculement de la route. Dès 7h15. Lady Lafé a commencé à installer le canal bichique dans le sens la Possession - Saint-Denis et le deux voies dans le sens inverse

La gestion se fait habituellement à 8h