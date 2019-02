Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Les deux systèmes dépressionnaires continuent de se développer au nord de La Réunion mercredi 6 février 2019. La n°8 a été nommée par les services météorologiques de Maurice dans la nuit de mardi 5 février. Tempête tropicale modérée, elle est baptisée Funani et était à 4 heures du matin à 975 kilomètres à l'est nord-est des côtes réunionnaises. Elle se déplace vers le sud-ouest à 7 km/h. La n°9, toujours au stade de dépression tropicale est un peu plus proche et se trouve à 910 kilomètres au nord. Elle se déplace vers l'ouest à 4 km/h. Ces deux systèmes ne représentent aucune menace pour La Réunion. Pour Rodrigues, La situation est à suivre de très près, les deux phénomènes devraient transiter dans son secteur. L'île est d'ailleurs passée en Alerte II. (Image satellite: www.mtotec.com)

