Un impressionnant dispositif est dressé depuis tôt ce mercredi matin 6 février 2019 autour d'un immeuble de la cité Fragrance à Saint-Benoît. Un juge antiterroriste parisien est sur place pour procéder à la reconstitution de la fusillade entre le djihadiste Jérôme Lebeau et les policiers en avril 2017. (Photo archives - RB/Imaz Press Réunion)

Emprisonné à Fresnes après sa mise en examen pour "tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle en vue de commettre des atteintes aux personnes" le jeune homme radicalisé a été transféré à La Réunion en octobre 2018 et incarcéré à Domenjod. Il y a été sorti tôt ce mercredi matin, ainsi que sa mère pour rejouer l'échange de coup de feu au cour duquel lui et deux policiers du Groupement d'intervention de la police nationale (GIPN) ont été blessés.

RAPPEL - Jérôme Lebeau, un jeune radicalisé de 22 ans à l'époque avait été arrêté jeudi 27 avril 2017 à Saint-Benoît, après avoir blessé deux policiers du GIPN. De nombreuses et armes et éléments permettant la confection de cocktails Molotov ont été trouvés dans l'appartement familial, perquisitionné dans le cadre d'une procédure pour apologie du terrorisme. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie à l'issue de l'interpellation.

