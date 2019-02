Publié il y a 41 minutes / Actualisé le Lundi 04 Février à 09H16

Matante Rosina voit une journée similaire à celle de mardi. De belles éclaircies en matinée et le temps évolue avec une couverture nuageuse plus présente surtout dans les hauts. Des averses apparaitront sur le nord et l'ouest.

