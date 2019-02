Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Depuis le mardi 5 février, la prime d'activité commence à être versée sur les comptes des allocataires. Et la nouvelle formule de la prestation sociale entrée en vigueur ce 1er janvier 2019 c'est : un montant et un nombre de bénéficiaires plus élevé. Du moins, c'est ce qu'avait annoncé le président en décembre dernier. Un coup de pouce pour les travailleurs aux revenus les plus modestes. À La Réunion, la Caisse d'allocations familiales a validé 6.571 demandes de primes d'activité sur le mois de janvier 2019.

Depuis le mardi 5 février, la prime d'activité commence à être versée sur les comptes des allocataires. Et la nouvelle formule de la prestation sociale entrée en vigueur ce 1er janvier 2019 c'est : un montant et un nombre de bénéficiaires plus élevé. Du moins, c'est ce qu'avait annoncé le président en décembre dernier. Un coup de pouce pour les travailleurs aux revenus les plus modestes. À La Réunion, la Caisse d'allocations familiales a validé 6.571 demandes de primes d'activité sur le mois de janvier 2019.