BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 7 février 2019



- Températures élevées, vents, cyclones : changement climatique: quelles conséquences sur La Réunion?

- Fin de semaine : un gros épisode de forte houle nous attend

- Les 1550 entreprises exportatrices ont une activité limitée

- Élections à la Chambre d'Agriculture : Frédéric Vienne élu à la tête de la Chambre verte

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et quelques averses dans le nord

Températures élevées, vents, cyclones : changement climatique: quelles conséquences sur La Réunion?

Alors que La Réunion étouffe sous la chaleur de l'été austral, les États-Unis grelottent, l'Australie suffoque, l'Europe est sous la neige... Les changements climatiques impactent le monde entier. Sur l'île, les hypothèses sur leurs conséquences sont multiples. Augmentation des températures, changement des régimes du vent, hausse des pluies, cyclones plus puissants... Ces phénomènes qui auront une influence plus ou moins marquée sur la faune et la flore, pourraient être atténués par... la forêt.

Fin de semaine : un gros épisode de forte houle nous attend

Les tempêtes tropicales Funani et Gelena continuent de graviter dans la zone océan indien. Loin des côtes réunionnaises, les deux systèmes ne représentent aucune menace pour l'île mais auront tout de même une petite influence sur notre climat, au niveau de la houle. Un épisode de trois jours de fortes houle nous attend. Une mer agitée, des vagues pouvant atteindre jusqu'à 4/5 mètres, il est recommandé d'être particulièrement vigilant.

Les 1550 entreprises exportatrices ont une activité limitée

"Réparties sur 1 550 entreprises, dont 62 d'entre elles exportant plus d'un million d'euros, les exportations ont un poids limité dans l'économie réunionnaise" indique l'Insee ce mercredi 6 février 2019. Celles-ci restent centrées autour de trois produits phares (le sucre, la pêche et le rhum) et le ré- export de produits initialement importés. Mais les exportations des entreprises de services se développent, remarque l'Insee.

Élections à la Chambre d'Agriculture : Frédéric Vienne élu à la tête de la Chambre verte

La liste commune de la Fédération Départementale des Syndicats Exploitants Agricoles (FDSEA) et des Jeunes agriculteurs (JA) est arrivée en tête du scrutin. Frédéric Vienne, la tête de liste, occupera le siège de président de la Chambre verte. Ce mercredi 6 février s'est déroulé le dépouillement des élections à la chambre d'Agriculture organisées le 31 janvier 2019. Pour cette nouvelle mandature, 33 postes étaient à pourvoir, la FDSEA sera majoritaire avec 14 sièges. Quatre candidats s'étaient présentés face à Frédéric Vienne : Luc Henriot-Garbiel, Jean François Sababady, Krisna Atanari et Patrice Pounoussamy.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et quelques averses dans le nord

Déjà dehors de bon matin, le soleil cogne sur la tête de Matante Rosina en ce jeudi 7 février 2019... Elle prévoit une belle matinée ensoleillée et un temps plutôt sec. Mais les habituels nuages sur les pentes se développeront dans le nord avec des averses qui déborderont sur le littoral. Les éclaircies seront ensuite de retour...