Les tempêtes tropicales Funani et Gelena continuent de graviter dans la zone océan indien. Loin des côtes réunionnaises, les deux systèmes ne représentent aucune menace pour l'île mais auront tout de même une petite influence sur notre climat, au niveau de la houle. Un épisode de trois jours de fortes houle nous attend. Une mer agitée, des vagues pouvant atteindre jusqu'à 4/5 mètres, il est recommandé d'être particulièrement vigilant.

De la houle

Ce jeudi 6 février dans la matinée, une petite houle d’est-nord-est va arriver sur La Réunion. Des vagues d’un mètres sont attendues sur les côtes sud et est de l’île. Cette houle, associée au météore Funani, n’aura pas d’impact sur la Route du Littoral, du moins, pas encore.

Car au fur et à mesure de la journée, le phénomène devrait se renforcer. La mer sera de plus en plus agitée, la houle de plus en plus forte.

Elle atteindra son paroxysme le vendredi 7 février dans la matinée. Des vagues allant jusqu’à 4-5 mètres sont attendues et cette fois, le phénomène sera lié à Gelena. La houle venue de secteur Nord va impacter la Route du Littoral, des paquets passeront derrière les tétrapodes, la zone la plus " délicate " sera la Pointe du Gouffre. Il est recommandé aux usagers de la route d’être particulièrement vigilants. Cette épisode de forte houle sur la RN1 se prolongera dans la journée de samedi.

De la pluie

De plus, la journée de ce vendredi 7 février sera particulièrement pluvieuse. Cette fois, rien à voir avec les deux systèmes dépressionnaires. Météo France prévient qu’en plus des précipitations, il pourrait y avoir des orages. Une météo dégradée mais rien d’exceptionnel pour la saison. Forte houle et précipitations, la plus grande prudence est recommandée sur les axes routiers notamment dans le Nord de l’île.

Encore de la houle

Le deuxième épisode de forte houle se produira samedi 8 février, dans les régions ouest et sud du département. La houle arrivera du secteur sud-sud-ouest, elle aura des conséquences sur le littoral du Cap La Houssaye à Saint-Philippe. Le point le plus chaud sera le Cap La Houssaye. À cet endroit, un phénomène assez rare se produira : une mer croisée. La houle venue du nord et celle du sud se croiseront, entreront en collision. La mer sera particulièrement agitée sur ce site très prisé des pêcheurs. Là encore, des vagues d’une hauteur de 4, 5 mètres sont attendues. Là encore, la plus grande vigilance est de mise.

Du vent

À noter : Un vent de sud va se lever brutalement vendredi dans la journée. Des rafales allant jusqu’à 70 km/h s’abattront sur la côtes Ouest. Cette fois, c'est une tempête tempérée qui est à l'origine de ce vent fort mais ce n'est ni Funani, ni Gelena...

www.ipreunion.com