La Police Nationale dispose désormais d'un nouvel outil pour traquer les mauvais comportements des usagers de la route. Ces jumelles nommées Truspeed peuvent contrôler la vitesse, mais également le port de la ceinture et l'utilisation du téléphone. Ce bijou technologique est plus compact et plus facile d'utilisation car il dispose d'un mode automatique. Avec une portée de 600 mètres environ, ce radar peut s'utiliser sur un véhicule en rapprochement ou en éloignement. Dédié aux forces motorisées, ce radar est déjà en action sur les routes de la Réunion. Après la présentation à la presse, un contrôle à été réalisé sur le boulevard sud à Saint-Denis où un automobiliste a été flashé à 76 km/h au lieu de 50 km/h.

Le jeudi 7 février 2019, la Délégation Départementale de la Sécurité Routière (DDSR) de la Direction Départementale de la Sécurité Publique a présenté le nouveau radar "Mercura Truspeed". Un nouvel outil performant pour traquer les mauvais comportements sur les routes de La Réunion. Depuis le début de l'année sept personnes ont déjà perdu la vie sur l'île, dans la majorité des cas l'alcool et la vitesse sont en cause.

Ces jumelles sont plus compactes, plus légères et étanches. La performance est améliorée par rapport à la génération précédente de radar et cet outil peut tenir dans la poche. Il n'est plus nécessaire pour les forces de l'ordre de mettre un trépied afin de placer le radar. Celui-ci envoie un faisceau laser afin déterminer la vitesse d'un véhicule qu'il soit en approche ou s'éloigne du point de contrôle. Plus besoin de gérer manuellement les différents modes, le Truspeed reconnait automatiquement la situation d'un véhicule par rapport à ce point de contrôle.

"Il va permettre de cibler de façon plus fine certains excès de vitesse" indique le capitaine Christophe Boubaujean. "C'est un appareil petit, qui est étanche, qui a des caractéristiques techniques plus intéressantes que le matériel actuellement en dotation". Ce radar permettra de cibler plus facilement selon les usagers de la route, camions, voitures ou motos. "C'est un outil maniable, qui a une portée légèrement moindre (600 mètres environ ndlr) que le précédent matériel qui reste en dotation. Ça permet d'avoir une complémentarité".

Après avoir présenté le radar, les policiers ont effectué un contrôle sur le boulevard Jean Jaurès à Saint-Denis sur une portion de route très accidentogène. Un usager de la route a été flashé à 76 km/h au lieu de 50 km/h écopant au passage d'une amende de 90 euros. Le Truspeed est adapté au contrôle en agglomération. En effet les policiers, grâce au zoom X7 peuvent également voir de loin, le non port de la ceinture de sécurité, l'utilisation du téléphone au volant ou même l'absence de la vignette d'assurance ou de contrôle technique. Ce radar peut être relié à un smartphone et avoir d'autres possibilités comme envoyer directement les photos et les procès verbaux au propriétaire du véhicule. Cette fonctionnalité n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour à La Réunion.

