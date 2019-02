Les cyclones Funani et Gelena continuent d'évoluer au large de La Réunion. A 4 heures ce jeudi 7 février 2019, le premier système se trouvait à 1025 km à l'est-nord-est de l'île. Il se déplace vers le sud-est à 15 km/h. Le second phénomène était situé à 980 au nord-nord-ouest de La Réunion. Il fait du surplace. Les deux cyclones ne présentent aucun danger pour La Réunion. Rodrigues est par contre menacé surtout par Funani (Photo satellite www.mtotec.com)

Funani génère des vents soufflant en moyenne à 155 km/h et à 220 km/h en rafales. Selon les prévisions de Météo France il devrait rester au stade de cyclone alors que Gelena devrait encore se renforcer et atteindre le rang de cyclone intense ce jeudi. Pour le moment ce phénomène produit des vents soufflant à 165 km/h en rafales et à 120 km/h en moyenne.

Ni Funani ni Gelena ne devraient concerner La Réunion

