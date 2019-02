Durant 2 semaines en novembre 2018 les Réunionnaises et Réunionnais se sont fortement mobilisés pour plus de justice sociale, pour plus de justice fiscale et pour demander un changement de politique. La réponse du gouvernement a été la mise en place d'un couvre feu inédit, une répression policière et l'annonce d'une série de mesurettes dont 90% étaient déjà prévues par le gouvernement. Parmi celles-ci, l'application du plan pauvreté qui devait être lancé sur la Réunion à partir du 1er janvier 2019. Que s'est il passé depuis maintenant 2 mois ? Pratiquement rien !

La seule chose mise en place est la révision du Bouclier Qualité Prix (BQP) avec une économie de 43€ malheureusement rabotée par la loi alimentation qui vient d’entraîner au 1er février une augmentation des prix d‘environ 6% sur plusieurs milliers de produits du quotidien !

Lorsqu’il s’agit de soulager les plus riches le gouvernement sait être efficace et compte en milliards d’euros. Lorsqu’il s’agit de sortir des lois anti manifestants le législateur s’exécute. Par contre, lorsqu’il s’agit de répondre aux attentes des plus précaires il est nécessaire d’organiser un grand débat, et lorsqu’il s’agit de proposer des mesures concrètes apportant des réponses aux revendications des citoyens il n’y a plus personne.

Les mensonges de la ministre des outremers et le silence radio de la part du préfet et de nos chers élus plus prompte à aller faire des courbettes au président qu’à se rendre sur les barrages pour écouter la colère de leurs concitoyens sont insupportables. Cette inertie du pouvoir et ce mépris n’ont que trop durés - RESPEK A NOU !

Les citoyens et gilets jaunes de l’île appellent donc l’ensemble des Réunionnais qui se sont manifestés durant les 2 premières semaines à marcher ensemble contre la vie chère avec les citoyens toujours mobilisés. Nous appelons également l’ensemble des associations, des collectifs et des syndicats qui défendent l’intérêt général, la protection de l’environnement, qui luttent contre la corruption des élus, qui luttent pour de meilleurs conditions de travail, pour des augmentations de salaires et pour l’augmentation des minimaux sociaux à nous rejoindre parce que tous ensemble nous serons plus forts. ALON MET LA MIN ANSANM ! 4 TI FOURMI I RAL IN GRO KANKRELA !

Il est temps de réaliser la convergence des luttes sociales, de marcher à l’unisson et d’arrêter de se diviser. Montrons à nos élus et au gouvernement que les Réunionnais ne sont pas des citoyens de seconde zone et qu’on mérite le respect et le droit à une vie digne. 40% des réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté et 39% des jeunes sont au chômage, c’est inacceptable !

Réunionnaise, Réunionnais, reprenez vos droits, exigez des réponses, exigez de nos élus l’irréprochabilité et surtout reprenez votre destin en main.

Venez marcher avec nous pour une vie meilleure ce samedi 9 février à 9h au jardin de l’état.

Il est temps d’arrêter de survivre et de se mettre à vivre - NOUT DESTIN DAN NOU MIN !

Liste des collectifs – associations et syndicats se joignant à la marche du 09/02/2019 contre la vie chère

• Collectif Citoyen pour le Climat

• Green Peace Réunion

• Collectif TOUCH PA NOUT ROCHE

• Collectif LATANIERS NOUT KER D'VIE

• ATTAC

• Association AFDAR : Association Féminine pour le développement Agricole Réunionnais

• Association Vieille garde Réunion

• Association Contribuables 974

• Associations Les révoltés du 974

• Syndicat FSU

• Syndicat CGTR