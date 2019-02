Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 16 minutes

BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 8 février 2019



- Lutte contre la dengue : les moustiques stériles prêts au décollage

- SOS Solitude : toujours plus d'appels et de détresse mais toujours autant d'écoute

- Ibrahim Patel : " pour les perspectives 2019, on ne parle pas de plan social ! "

- Une balade en catamaran pour récompenser "l'engagement vert' des marmay

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des averses orageuses sur toute l'île

BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 8 février 2019



- Lutte contre la dengue : les moustiques stériles prêts au décollage

- SOS Solitude : toujours plus d'appels et de détresse mais toujours autant d'écoute

- Ibrahim Patel : " pour les perspectives 2019, on ne parle pas de plan social ! "

- Une balade en catamaran pour récompenser "l'engagement vert' des marmay

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des averses orageuses sur toute l'île