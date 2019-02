Monsieur Yann Busnel a quitté son domicile situé à proximité du Jardin de l'État depuis le 2 février 2018 à 20 heures n'a plus donné signe de vie. Toute personne susceptible de fournir des éléments utiles à l'enquête est priée de prendre contact avec le Commissariat de Malartic au 0262 90 74 74 ou 0262 90 74 76.

M. BUSNEL Yann

46 Ans

De Type européen

Corpulence Normale

Cheveux courts châtains

Il serait vêtu d'un pantalon de survêtement gris foncé et porterait des chaussures de sport ASICS de couleur rouge

Il a quitté son domicile situé à proximité du jardin de l'état depuis le 02/02/2019 vers 20h00 et n’a plus donné de nouvelles depuis ce jour.

Les investigations menées par nos services n'ont pas permis de le localiser.

Toute personne susceptible de fournir des éléments utiles à l'enquête est priée de prendre contact avec le Commissariat de Malartic au 0262 90 74 74 ou 0262 90 74 76.