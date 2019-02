Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 20 heures

Matante Rosina n'oubliera son parapluie ce matin du vendredi 8 février 2019... Le temps se dégrade dès le matin : il y aura des averses orageuses sur toute l'île ! Le vent est faible mais devient modéré à l'ouest et à l'est. Une houle de nord et d'est vient agiter la mer sur tout le littoral

Matante Rosina n'oubliera son parapluie ce matin du vendredi 8 février 2019... Le temps se dégrade dès le matin : il y aura des averses orageuses sur toute l'île ! Le vent est faible mais devient modéré à l'ouest et à l'est. Une houle de nord et d'est vient agiter la mer sur tout le littoral