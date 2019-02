Un nouveau dispositif de lutte contre les squales en test en baie de Saint-Paul et au large de la plage de l'Etang Salé, a indiqué le centre de ressources et d'appui (CRA) de réduction du risque requin ce vendredi 8 février 2019. Installés dans l'eau, les appareils émettent des ondes électromagnétiques qui repoussent les squales. Le dispositif a déjà été testé avec succès en Afrique du Sud.

Elaboré en Afrique du Sud, le dispositif a été en test dans ce pays pendant 5 ans. Au cours de cette période " il y a eu 125 interactions avec des requins" informe le CRA. Ce qui est plutôt satisfaisant. Un bémol toutefois, les squales repoussés étaient des grands blanc "or, ici à La Réunion ce sont les bouledogues et les tigres que nous cherchons à éloigner" souligne le centre de ressources et d’appui

Les tests en cours depuis quelques semaines serviront ainsi à déterminer si ces ondes électromagnétiques sont efficaces sur les squales évoluant autour de La Réunion.

Un dispositif, complété par un réseau de caméras de surveillance, a été implanté "en enclos" en baie de Saint-Paul et "en barrière" au large de la plage de l’Etang-Salé. Le CRA espère des interactions avec 20 requins bouledogues et 20 requins tigres.

Le dispositif a été mis à la disposition du CRA par ses concepteurs pour deux ans. Le coût des tests n'a pas été rendu public.

