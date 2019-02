Nommé par les Caisses Nationales de l'Assurance Maladie, de l'Assurance Vieillesse, ainsi que l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité sociale, M. Serio, 57 ans, a pris ses fonctions le 1er février. Diplômé de droit et de Sciences Po Paris, M. Serio est issu de la 25ème promotion de l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (l'EN3S) qui forme les cadres dirigeants. Nous publions le communiqué. (Photo d'illustration rn/www.ipreunion.com)

Fort d’une longue expérience de direction au sein des organismes de Sécurité sociale de métropole et notamment des Caisses de Retraite, M. Serio était, avant d’intégrer la CGSS, Directeur de la Caisse Déléguée des Travailleurs Indépendants de la région PACA (résultat de la fusion des caisses du RSI de Nice et de Marseille accomplie avec succès sous son égide).



Cette dernière expérience de M. Serio constituera un atout de poids pour réussir l’intégration prochaine de la Caisse Déléguée des Travailleurs Indépendants (ex RSI) au régime général, donc à la CGSS.



L’originalité et la richesse que constitue le modèle CGSS par rapport à d’autres organismes de base de Sécurité sociale est une des raisons qui ont motivé la candidature de M. Serio au poste de Directeur Général de la CGSS Réunion. En effet, est-il nécessaire de le rappeler, une CGSS gère simultanément le risque maladie, le risque vieillesse, le recouvrement des cotisations du régime général et du régime agricole. Seul le risque Famille est géré par la CAF.



Parmi les axes forts que M. Serio souhaite développer à la CGSS, figure le renforcement de la transversalité des services afin d’apporter une réponse globale efficace aux différentes demandes de nos usagers, quels que soient les risques concernés et ce en un seul rendez-vous ou prise de contact avec l’organisme.



Le nouveau Directeur Général s’attachera dans les semaines à venir à rencontrer les différents partenaires incontournables de l’organisme. Il espère également découvrir plus en profondeur le territoire réunionnais et la population autochtone afin de mesurer et prendre en compte les particularités et les richesses locales.



Conscient que les défis à relever restent nombreux, la Sécurité sociale étant une institution dynamique et innovante, M. Serio est très heureux de prendre ses fonctions à la Réunion.



Consolider le rôle central de la CGSS au sein de la société réunionnaise et être un acteur majeur de la redistribution au plan économique et social constituent, en effet, une mission stimulante.