Voici les inforoutes du vendredi 8 février à 14h jusqu'aux jours à venir (Photo d'illustration)

Chantiers en cours :

RN1 - Route du Littoral - basculement pour travaux NRL

Sur la RN1 Route du Littoral, pour permettre la suite des travaux de la Nouvelle Route du Littoral, la circulation se fera en mode bidirectionnel sur les voies côté montagne entre la Grande Chaloupe et La Possession de 20h à 5h la nuit du vendredi 8 février sauf événements imprévus.



RN1 – St leu - travaux de reprise, remblais et bétonnage

Sur la RN1 à St-Leu au niveau de la Ravine du Cap, suite des travaux de reprise, remblais et bétonnage jusqu'au vendredi 15 février. Voie de droite neutralisée dans le sens S/N de 8h30 à 16h en fonction des besoins.



RN2 - St Denis/St Benoit - travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre l'échangeur du Chaudron à St Denis et celui de Bourbier à St Benoît, travaux de balayage mécanique la nuit du vendredi 8 février, voie neutralisée selon les besoins du chantier mobile de 20h à 05h.



RN2 - Ste Suzanne - travaux de réalisation d'une voie VR et TC

Sur la RN2 entre Sainte Suzanne et Franche Terre, dans le cadre du chantier de réalisation de la voie réservée aux transports en commun et de la voie vélo régionale, pour permettre des travaux d’enrobés, des restrictions sont à prévoir dans le sens Est/Nord de 19h30 à 5h les nuits du lundi 11 au jeudi 14 février comme suit:

- Entre les Cafés Sainte Marie et Bel Air Sainte Suzanne fermeture des voies côté mer et basculement de la circulation en mode bidirectionnel sur les voies côté montagne

- Fermeture de la bretelle de sortie du demi-échangeur de Bel Air (vers la RD51)

- Fermeture de la bretelle d'insertion de Ste Suzanne

- Fermeture des bretelles d'insertion et de sortie échangeur Franche Terre.

Suivre les déviations qui seront mise en place.



RN2 - Saint Joseph - travaux d'encorbellement

Sur la RN2 à Saint Joseph, au niveau du pont de Langevin, travaux d'encorbellement en demi-chaussée jusqu'au vendredi 19 février 2019. Circulation alternée de 20h à 5h.



RN3 - La Plaine des Palmistes - travaux de tirage et raccordement de la fibre optique

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes du 1er village au Piton Tec Tec, travaux de tirage et de raccordement de la fibre optique jusqu'au 15 avril. Circulation alternée de 08h30 h à 15h30.



RN3 - La Plaine des Palmistes - travaux de confortement des accotements

Sur la RN3 route des Plaines entre le bras des Calumets et le Col de Bellevue, travaux de confortement des accotements et des caniveaux jusqu'au vendredi 19 avril. Circulation alternée de 7h à 16h.



RD26 - St Pierre/Rte de L'entre-Deux - travaux de fouille

Sur la RD26 à St Pierre/Route de l'Entre-Deux, travaux de fouille pour pose de câbles électriques jusqu'au vendredi 15 mars. Circulation alternée de 8h à 16h.



RD29 – St Pierre et Petite Ile/Rte de la Ravine des Cafres - travaux enfouissement câbles électriques

Sur la RD29 à St Pierre et Petite Ile, Route de la Ravine des Cafres, travaux d'enfouissement de câbles électriques jusqu'au vendredi 19 avril. Circulation alternée de 7h à 16h.



RD3 - St Joseph/ Rte Hubert Delisle - travaux tirage câbles fibres optiques

Sur la RD3 à St Joseph/Route Hubert Delisle, travaux de tirage de câbles fibres optiques du lundi 4 février au mardi 30 avril. Circulation alternée de 7h à 16h.



RD34 - St Joseph/Rte de la Crête - travaux de tirage de câbles optiques

Sur la RD34 à St Joseph/Route de la Crête, du PR0+000 jusqu'au chemin Terrain Galet, travaux de tirage de câbles optiques jusqu'au vendredi 19 avril. Circulation alternée de 7h à 16h.



RD36 - Le Tampon/Rte Notre Dame de la Paix - travaux pose canalisations

Sur la RD36 Route Notre Dame de la Paix au Tampon, travaux de pose de canalisations d'irrigation jusqu'au mercredi 20 mars. Circulation alternée de 07h à 16h.



RD39 - St Pierre/Chemin Stéphane - travaux d'aménagement de la chaussée

St Pierre/Chemin Stéphane, entre la RD400 et la RD28 Ligne des Bambous, travaux d'aménagement de chaussée. Circulation alternée de 08h30 à 16h.



RD70 - Le Tampon/Rte de Bois Court - travaux de suppression de radiers

Sur la RD70 route de Bois Court au Tampon, entre les ravines Bras d'Antoine et Fortier, travaux de suppression de radiers jusqu’à fin mars 2019 les jours ouvrés de 7h à 16h. Restrictions à prévoir comme suit :

- entre les ravines Bras d'Antoine et la Gale, circulation interdite aux véhicules de plus de 2.5 tonnes par essieu dans le sens RN3 vers Bois Court et dans le sens inverse, circulation est déviée par le chemin Deurveiller les Hauts.

- A hauteur de la ravine Fortier, circulation alternée.

Chantiers à venir :

RN1 - Le Port Sacré Coeur -travaux d'aménagement du shunt

Sur la RN7 au Port, pour permettre la suite des travaux de réalisation d’un shunt, la bretelle de sortie de l’échangeur du Sacré Cœur sera fermée à la circulation dans le sens Nord/Sud de 20h à 5h les nuits des lundi 11 et mardi 12 février. Une déviation sera mise en place par la RN1 échangeur de Cambaie et la RN7 Axe mixte. Nuits du lundi et mardi du 11 et 12 février 2019, fermeture de la bretelle de sortie.



RN1 - Rte Littoral/Bd Sud – travaux d’élagage mécanique et fauchage

Sur la Route du littoral et le Bd sud, rond poind de Gillot inclut, travaux de nettoyage, élagage mécanique et fauchage manuel en accotement et TPC du lundi 11 au vendredi 15 février de 6h00 à 15h00.Neutralisation de la BAU au droit du chantier suivant avancement.



RN5 - Cilaos - travaux de nettoyage de la chaussée et des caniveaux

Sur la RN5 route de, Cilaos entre Gueule Rouge et Peter Both, travaux de nettoyage de chaussée et des caniveaux du lundi 11 au vendredi 15 février. Circulation alternée selon les besoin du chantier de 07h00 à 16h00.



RN5 - Rte de Cilaos - travaux de purge

Sur la RN5 Route de Cilaos, pour permettre des travaux de purges de la falaise dans le secteur des Aloès, des coupures de la circulation n’excédant pas 45 minutes sont programmées les lundi 11 et mardi 12 février de 7h30 à 16h. En dehors des coupures, la circulation se fera par alternat.



RN7 - Le Port/St Paul - travaux de fauchage mécanique et fauchage

Sur la RN7 axe mixte entre le Port et St Paul travaux de nettoyage, élagage mécanique et fauchage manuel en accotement et TPC du lundi 11 au vendredi 15 février de 6h00 à 15h00.Neutralisation de la BAU au droit du chantier suivant avancement.



RD41 - St Denis/Rte de la Montagne - travaux de purges de falaise

Sur la RD 41 St Denis/Rte de la Montagne dans les rampes côté St Denis, travaux de purges de falaise du lundi 11 au vendredi 15 février. Circulation alternée avec micros coupures de 20mn de 8h45 à 16h.

Evènements (hors chantiers) :