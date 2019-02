Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Olivier Tainturier, sous-préfet de Saint-Paul, a coordonné une opération de contrôle interservices le samedi 2 février 2019 à Saint-Gilles-Les-Bains, en lien étroit avec la mairie de Saint-Paul. Huit établissements de débit de boissons et/ou de restauration situés ont reçu la visite des services de la gendarmerie nationale, de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF), de l'agence de santé océan Indien (ARS OI) et du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), en charge de l'application de différentes réglementations : débits de boissons, droit du travail, sécurité sanitaire et alimentaire, sécurité incendie, nuisances sonores et diffusion de musique amplifiée notamment.

Olivier Tainturier, sous-préfet de Saint-Paul, a coordonné une opération de contrôle interservices le samedi 2 février 2019 à Saint-Gilles-Les-Bains, en lien étroit avec la mairie de Saint-Paul. Huit établissements de débit de boissons et/ou de restauration situés ont reçu la visite des services de la gendarmerie nationale, de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF), de l'agence de santé océan Indien (ARS OI) et du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), en charge de l'application de différentes réglementations : débits de boissons, droit du travail, sécurité sanitaire et alimentaire, sécurité incendie, nuisances sonores et diffusion de musique amplifiée notamment.