Depuis quelques jours, des photos d'un squelette d'endormi et d'un autre qui semble tétanisé font le tour des réseaux sociaux provoquant le courroux des internautes. À l'origine des clichés, une association de protection environnementale farouchement opposée au projet PAPI, le plan de protection de l'Hermitage et de la Saline les Bains face aux inondations. Le collectif dénonce un chantier qui a des " conséquences désastreuses sur la biodiversité ". Le TCO aux commandes du dispositif a décidé d'ouvrir le chantier de la Saline - interdit au public en temps normal - à la presse pour faire un point d'étape sur l'avancée des travaux et expliquer les mesures de protection environnementale prises par la collectivité.

Renaud Martin, le coordinateur environnemental du projet PAPI de l’Hermitage et de la Saline les bains détaille le type de faune et de flore que l’on retrouve sur le site du chantier et les mesures prises en amont pour préserver cette biodiversité, regardez :

Projet PAPi dans l’Ouest de #LaReunion, des mesures environnementales prises par le TCO pour préserver la faune et la flore, regardez pic.twitter.com/wW8YACmXPu — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 8 février 2019

Le coordinateur environnemental rappelle que des études d’impact environnemental ont été réalisées et qu’une autorisation préfectorale a prescrit des mesures complémentaires en terme d’environnement à prendre sur le chantier.



Le rôle du bureau d’études est de sensibiliser les entreprises, de faire appliquer ou d’adapter les mesures sur la question environnementale. Renaud Martin assure que la faune et la flore sont préservées et invite les opposants au projet, ceux qui ont des doutes et les riverains à contacter le maître d’ouvrage pour avoir plus d’informations sur la question. Renaud Martin met en avant la phase qui suivra les travaux, une phase de reboisement que le coordinateur environnemental qualifie de " gain en diversité biologique " regardez :

Après les travaux, le reboisement, Renaud Martin, coordinateur du projet parle d’un " gain pour la biodiversité " regardez #LaReunion pic.twitter.com/xvRJHhiV7E — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 8 février 2019

Un projet d‘utilité publique

Guy Saint-Alme, le vice-président de l’aménagement du TCO tient à rappeler l’importance du PAPI dans la lutte contre les inondations. Un projet d’ailleurs imposé par l’État. Le site, classé en zone est régulièrement la proie de crue en période cyclonique. Le dispositif pour parer ces inondation est important : 25 millions d’euros. 70% financé par l’Europe, 10% par l’État, le reste sur les fonds propres du TCO et la taxe GEMAPI instaurée l’année dernière pour les habitants de la côte Ouest. Cette taxe rapporte une recette de 3 millions d’euros. Guy Saint-Alme détaille le calendrier des travaux, regardez :

Le calendrier des travaux pour le PAPI, le projet de lutte contre les inondations dans l’Ouest de #LaReunion, regardez pic.twitter.com/FaJR3RgJsQ — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 8 février 2019

Grâce à la construction de ces digues de protection, 1.600 habitations et 4.800 personnes seront protégées. Stéphanie Sajous, Stéphanie Sajoux, la chef de projet - Mission GEMAPI au TCO rappelle qu’après le cyclone Dina en 2002, 1.500 personnes de la zone avaient déposé des dossiers auprès de leurs assurances pour se faire indemniser.

