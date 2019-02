Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

L'essaim de séisme est bien toujours actif à Mayotte. Selon la Préfecture, ce samedi 9 février 2019 à 10h13 une nouvelle secousse a été ressentie par la population, de magnitude 4.7. En cause : une activité tectonique avec "une composante volcanique potentielle", à l'origine de secousses dont l'épicentre est situé à environ 50 km à l'est de Mamoudzou, selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

L'essaim de séisme est bien toujours actif à Mayotte. Selon la Préfecture, ce samedi 9 février 2019 à 10h13 une nouvelle secousse a été ressentie par la population, de magnitude 4.7. En cause : une activité tectonique avec "une composante volcanique potentielle", à l'origine de secousses dont l'épicentre est situé à environ 50 km à l'est de Mamoudzou, selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).