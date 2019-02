Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Le cyclone Gelena continue de s'approcher des Mascareignes et s'est renforcé, il est désormais un cyclone intense. Cependant, il ne devrait pas représenter de danger pour La Réunion, même s'il est responsable d'une forte houle. A 4 heures ce samedi 9 février 2019, il se trouvait à 450 kilomètres au Nord nord-est des côtes réunionnaises. Il se déplace vers le sud-est à 22 km/h. Maurice et Rodrigues ont déclenché l'alerte cyclonique II, ils devraient être fortement impactés par le système. Gelena devrait passer à proximité du Sud de Rodrigues dans la nuit de samedi à dimanche. Quant au second système, le cyclone Funani, il continue de s'éloigner de notre zone, à une vitesse de 28 km/h. A 4 heures il se trouvait à 1.845 kilomètres à l'Est sud-est de La Réunion.

