Nous ne sommes qu'en février mais des échouages de pétrels ont déjà été signalés... Désorientés par la pollution lumineuses ces oiseaux migratoires s'écrasent sur le sol et sont incapables de redécoller avec leurs grandes ailes. Le pic d'échouage des pétrel est en Avril mais il peut arriver que certains individus se laissent déjà piéger. Vous avez trouvé un pétrel ? Voici quelques conseils dans une vidéo, publié par Life+ Pétrel dans un post Facebook. Ansanb, alon sov' nout pétrèl !

Pour rappel, c’est durant le mois d’avril que les jeunes pétrels et puffins – petits oiseaux de mer (et de temps en temps quelques adultes) se retrouvent, en grand nombre, désorientés par la pollution lumineuse qui s’étend de plus en plus sur le territoire réunionnais.

Une fois tombés au sol, avec leurs grandes ailes, les pétrels sont incapables de redécoller seuls. Ils risquent alors de mourir de faim, de soif ou d’être mangés par des animaux errants (chiens ou chats) ou de se faire écraser sur les axes routiers. Chaque année, la SEOR prend en charge et soigne entre 2300 et 2800 pétrels et puffins.

Si vous voyez un pétrel échoué voici les choses à faire :

www.ipreunion.com