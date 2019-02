Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Gelena poursuit sa route, s'éloignant toujours plus de La Réunion. A 4 heures ce dimanche 10 février, le cyclone tropical intense se trouvait à 775 km à l'est de nos côtes. Il se déplace à l'est-sud-est à 30 km/h. Rodrigues est touché de plein fouet. A minuit dans la nuit de samedi à dimanche, l'île est passée en alerte cyclonique de classe IV, l'alerte maximale. Quand à la tempête tropicale Funani, elle continue de s'éloigner et devrait sortir de la zone aujourd'hui. A 4 heures elle se trouvait à 2.235 km à l'est-sud-est des côtes de La Réunion.

