- La route du littoral totalement fermée de 6 heures à 13 heures

- Les migrants sri lankais resteront huit jours de plus en zone d'attente

- Kwa Films : nouveau partenariat pour Imaz Press Réunion

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Agamemnon, migrants, asile, changement climatique et moustiques

- Au Rajasthan, les dromadaires du désert se reconvertissent

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau soleil généreux

La route du Littoral est totalement fermée à la circulation ce dimanche 10 février 2019 de 6h00 à 13h30. C'est pour permettre des travaux de purges de la falaise que cette décision de fermeture a été prise, indique la direction régionale des routes. Une déviation est mise en place par la RD41 route de la Montagne. La route du Littoral sera de nouveau totalement fermée de 6 heures à 13 heures le dimanche 17 février toujours pour permettre de purger la paroi rocheuse.

68 des 72 migrants sri lankais arrivés à La Réunion ce mardi 5 février 2019 à bord de l'Imula resteront 8 jours de plus en zone d'attente. La décision a été prise tard ce samedi soir par les juges des libertés et de la détention du tribunal de Saint-Denis. A l'issue de l'audience les 7 femmes et les 5 enfants ont été reconduits dans le local de confinement à l'aéroport Roland Garros. Les 56 hommes ont été ramenés à l'hôtel dionysien où il sont confinés depuis leur arrivée. Leur placement en zone d'attente pourra encore être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt jours. Pour rappel, tous les migrants ont ont déposé une demande d'asile à la frontière. Quatre demandes ont été acceptées par par le ministère de l'Intérieur après un avis positif de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra). Les autres demandes ont été rejetées. Les Sri Lankais peuvent faire appel de ce refus devant le tribunal administratif.

A l'initiative de trois jeunes femmes issues de l'audiovisuel, KWA films est la première plateforme de vidéo à la demande (VOD) conçue à La Réunion. Lancée en septembre 2018, le site propose des films de La Réunion, de l'Océan Indien et du monde entier. Après une campagne de financement participatif qui a permis de récolter 11 200 euros, Kwa Films est désormais disponible pour promouvoir les oeuvres cinématographies de l'Océan Indien. Imaz Press Réunion est maintenant partenaire de ce projet afin de mèt en lèr la culture locale.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 4 février au vendredi 8 février 2019 sur Imaz Press :

- Lundi 4 février : "A 80 ans, Casanova Agamemnon n'aura plus de compte à rendre à la justice"

- Mardi 5 février : Un cinquième navire accoste à La Réunion : environ 70 migrants attendus au port-est

- Mercredi 6 février : Migrants: les 72 passagers de l'Imula souhaitent demander l'asile

- Jeudi 7 février : Températures élevées, vents, cyclones : changement climatique: La Réunion n'en sortira pas indemne

Fini le temps où les longues caravanes de dromadaires du nomade Lakshman Raika transportaient passagers, vivres et eau à travers les déserts du Rajasthan (Inde): l'emblématique animal à une bosse, délaissé par la société indienne moderne, est en reconversion professionnelle.

Matante Rosina sort couverte de crème solaire avec son chapeau bien vissé sur la tête... Elle prévoit pour ce dimanche 10 février 2019, une très belle journée avec un soleil généreux sur l'ensemble de l'île dès le matin. En cours de journée, les nuages prennent de l'ampleur sur les reliefs. Les températures sont plus agréables, en baisse. Prudence encore sur l'eau, la mer est agitée sur le littoral Nord et reste forte ailleurs avec une houle de Sud Sud-Ouest autour de 2,5 mètres.