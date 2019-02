Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 54 minutes

Afin de lutter contre les comportements dangereux sur les routes de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin, préfet de La Réunion, a décidé de mener une action de sensibilisation et de contrôles routiers sur la problématique des addictions au volant (stupéfiants et alcool). Véronique Beuve, sous-préfète de Saint-Benoît et cheffe de projet sécurité routière, Olivier Tainturier, sous-préfet de Saint-Paul, le commandant Frutos et l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie nationale ont participé au contrôle routier organisé le 10 février 2019 de 4H30 à 7H30 sur la commune de Saint-Paul. Quarante gendarmes étaient mobilisés sur 4 postes de contrôle disposés à Saint-Gilles les Bains, l'Ermitage et la Saline. Cette opération vient en complément du relais des campagnes nationale et locale auprès des conducteurs.

