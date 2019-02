Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 24 minutes

68 des 72 migrants sri lankais arrivés à La Réunion ce mardi 5 février 2019 à bord de l'Imula resteront 8 jours de plus en zone d'attente. La décision a été prise tard ce samedi soir par les juges des libertés et de la détention du tribunal de Saint-Denis. A l'issue de l'audience les 7 femmes, leurs maris et les 5 enfants ont été reconduits dans le local de confinement à l'aéroport Roland Garros. Les hommes seuls ont été ramenés à l'hôtel dionysien où il sont confinés depuis leur arrivée. Leur placement en zone d'attente pourra encore être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt jours. Pour rappel, tous les migrants ont déposé une demande d'asile à la frontière. Quatre demandes ont été acceptées par par le ministère de l'Intérieur après un avis positif de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra). Les autres demandes ont été rejetées. Les Sri Lankais peuvent faire appel de ce refus devant le tribunal administratif.

