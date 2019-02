L'Établissement Français du Sang La Réunion - Océan Indien vous informe des collectes mobiles de sang organisées du mardi 12 février au vendredi 15 février 2019 :

Mardi 12 février 2019

Campus du Tampon de 9h30 à 14h00



Mercredi 13 février 2019

Ciné Cambaie, Saint-Paul de 11h00 à 16h00

Campus du Tampon de 8h00 à 14h00



Jeudi 14 février 2019

Asptt Sainte-Clotilde de 8h00 à 13h00

IFSI, Saint-Pierre de 9h00 à 14h00



Vendredi 15 février 2019

Mairie de Saint-André de 8h00 à 13h00

École de la Mare, Entre-Deux de 8h00 à 12h30



Sites fixes ouverts du lundi au vendredi :