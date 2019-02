BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 11 février 2019



Bichiques: a trop les pêcher "vos enfants ne seront pas ce que c'est"

Le bichique est l'or gris de La Réunion : mais sur les étals, l'alevin se fait de plus en plus discret et se négocie entre 50 et 80 euros le kilo. Entre la pêche, le braconnage des adultes (cabot bouche ronde), la pollution des rivières, les barrages et les stations de pompage, le précieux poisson s'éteint, sans un bruit...

Francis Amand, délégué à la concurrence Outre-mer en visite à La Réunion

Francis Amand, délégué à la concurrence en Outre-mer sera à la Réunion du 11 au 15 février 2019 "dans le cadre de sa mission d'animation de la politique de renforcement de la concurrence sur les marchés ultra-marins des biens et des services," indique la Préfecture dans un communiqué. Une venue attendue ? Du côté des gilets jaunes et des syndicats on craint un "nouveau coup de communication" du gouvernement...

Une pétition contre le braconnage des tortues à Mayotte

Le braconnage des tortues de mer à Mayotte n'est pas une nouveauté. Mais il augmente de manière inquiétante, malgré les efforts conjoints des acteurs qui œuvrent pour la protection des espèces protégées. Les braconniers sont de plus en plus organisés, "en réseau, comme des trafiquants de drogue". L'association Oulanga na Nyamba (Environnement et tortue) a donc lancé une pétition sur Change.fr pour alerter le Ministère de la transition écologique et solidaire. Elle demande notamment à ce que l'État engage plus de moyens humains. En quatre jours, elle a recueilli plus de 1.260 signatures.

Rugby - Six nations: le XV de France sombre à Twickenham (44-8)

De plus en plus bas: le XV de France a subi l'une de ses plus lourdes défaites face à l'Angleterre, humilié (44-8) dimanche à Twickenham lors de la 2e journée du Tournoi des six nations après une première période cauchemardesque (30-8 à la mi-temps).

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une très belle matinée et des petits nuages

Rebelote... Une nouvelle très belle matinée pour Matante Rosina ce lundi 11 février 2019 avec un soleil généreux. Au fil de journée, des nuages apparaissent dans l'intérieur mais ils ne prennent que peu d'ampleur. L'après-midi, Matante Rosina prévoit tout de même de petites et rares averses... Les températures sont également plus fraîches. La nuit, elles descendent sous les 10°C dans les hauts. En journée, elles sont comprises entre 28 et 31°C sur le littoral.