Si La Réunion a été épargnée par le cyclone Gelena, Rodrigues a subit de gros dégâts suite au passage de la tempête. Arbres couchés, tôles arrachées, de nombreuses personnes ont été placés dans des centres de refuge et le réseau électrique est fortement perturbé. De fortes rafales ont été enregistrées dont une à 165 km/h à Pointe-Canon. Gelena est passé à 35 km de Rodrigues le dimanche 10 février vers 4 heures (heure locale). Ce lundi, les opérations de nettoyage se poursuivent et l'alerte cyclonique n'est plus en vigueur. (photos DR www.cycloneoi.com)

