Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 16 heures

Rebelote... Une nouvelle très belle matinée pour Matante Rosina ce lundi 11 février 2019 avec un soleil généreux. Au fil de journée, des nuages apparaissent dans l'intérieur mais ils ne prennent que peu d'ampleur. L'après-midi, Matante Rosina prévoit tout de même de petites et rares averses... Les températures sont également plus fraîches. La nuit, elles descendent sous les 10°C dans les hauts. En journée, elles sont comprises entre 28 et 31°C sur le littoral.

Rebelote... Une nouvelle très belle matinée pour Matante Rosina ce lundi 11 février 2019 avec un soleil généreux. Au fil de journée, des nuages apparaissent dans l'intérieur mais ils ne prennent que peu d'ampleur. L'après-midi, Matante Rosina prévoit tout de même de petites et rares averses... Les températures sont également plus fraîches. La nuit, elles descendent sous les 10°C dans les hauts. En journée, elles sont comprises entre 28 et 31°C sur le littoral.