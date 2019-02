Voici les principaux résultats sportifs du week-end du 8 au 10 février 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Handball: 15 et 16ème journée de championnat

La 15ème et 16ème journées de championnat de 1ère division ont eu lieu en fin de semaine.

Côté masculin, on jouait la 16ème journée vendredi soir, sans changement au classement puisque le quatuor de tête n'a enregistré que des victoires. La Cressonnière domine avec 42 points, devant le Tampon 39 points, St Pierre 38 points et Chateau Morange 37 points.

St Pierre - Saline 37-22

Joinville – Cressonnière nc

Ste Marie - Chateau Morange 24-30

Tampon – JSB 26-21

HBCED - Lasours 24-28

Bois de Nèfles - Possession 31-22

Côté féminin, on jouait la 15ème journée samedi soir. Sans partage, la Tamponnaise continue de dominer le championnat avec 14 victoires et 1 nul en 15 rencontres... Elle devance la Cressonnière de 2 points au classement, et le Port de 7 points.

St Pierre – ASCES 35-34

Tamponnaise – St Louis 35-11

BDN – Cressonnière 25-27

St Denis – St Joseph nc

Rivièroise – Port nc

Piton St Leu – JSB 31-29

Basketball: 14ème journée de championnat

La 14ème journée de championnat prénational masculin était programmée samedi soir. Dans un derby au sommet contre le BCD, le COM a triomphé de justesse et prend désormais le contrôle du championnat avec 1 point sur St Paul et 3 points sur le Tampon et le BCD.

St Leu – Etang Salé 54-51

St Pierre – St Paul 63-66

COM – BCD 85-83

La Tamponnaise et l'AMML étaient au repos.

Basketball: Poule des As féminine

La 1ère journée de la poule des As de la prénationale féminine a eu lieu ce samedi avec deux rencontres au programme:

COM – TBB 27-56

Port – BCD 66-44

VTT: Vélo Lé O Lé La

L'UCT organisait une épreuve de vtt ce dimanche sur le champ de foire de la Plaine des Cafres avec au programme une course d'endurance en relais à 2 coureurs pendant 3 heures. L'équipe du VCE Soubadou/Lamoly s'est imposée en parcourant 15 tours, devant une autre équipe du VCE, Taocali/Cazet, 15 tours également, à 2'07 et Catherine/Moungandi à 2'29.

En mixte, la victoire revient au couple de triathlètes Lebreton Isabelle et David après 14 tours, devant Boisson/Griffon Monnet du CCSL.

Course à pied: 10km nocturnes de l'Entre Deux

Dimitile Sport Action organisait ses 10km nocturnes ce samedi à l'Entre Deux, avec 2 boucles à parcourir dans les rues de la ville et 350 coureurs au départ. Laurent Tsang s'est imposé en 33'04 devant Géraldo Trulès 34'33 et Ludovic Jasmin 35'06. Côté féminin, Cécile Ciman l'emporte en 44'12 devant Lucie Blondel en 45'08 et Céline Gicquel en 49'01.

Trail: Trail de la Savane

L'ACSP organisait sa 2ème édition du trail de la Savane ce dimanche à Plateau Caillou avec deux formats au programme: 15 et 28km dans les sentiers de la savane du Cap La Houssaye.

Sur les 15km, ils étaient plus de 600 coureurs au départ. Jean Patrice Payet l'emporte en compagnie de Fabrice Mithridate en 1h02'14. Fabien Céleste complète le podium en 1h03'45. Côté féminin, victoire de Marie Quivélléré en 1h20 devant Florence Solente en 1h23 et Estelle Perrière en 1h25.

Sur les 28km, ils étaient 255 coureurs au départ. Eddy Narayanin s'impose en 2h15'11 devant Jovanny Gonneau 2h15'48 et Léopold Cuvelier 2h16'58. Côté féminin, Chantal Hodgi domine l'épreuve en 2h36 devant Sophie Martin 2h49 et Victoria Devouge 3h00.

Natation synchronisée: Open 2019

L'Open 2019, qualificatif aux Championnats de France de natation artistique, s'est déroulé samedi à la piscine de Plateau-Caillou, en présence de Sylvie NEUVILLE, la DTN. Les vainqueurs par catégories sont:

Noémie Nivelleau (Sirènes de l'ouest) solo libre avenirs

Elize Lanclu et Lysie Wagner (Aquanautes) duos libres avenirs

Téa Lanclu (Aquanautes) solo libre jeunes

Jully Hassanaly et Emmy Noel (Aquanautes) duos libres jeunes

Océane Dupuis (Sirènes de l'ouest) solo tech juniors

Noélie Aquevillo et Chloé Isambert (Aquanautes) duo tech juniors

Chloé Isambert (Aquanautes) solo libre juniors

Alice Alby et Maelle Pothier (Vue Belle) duos libres juniors

Camille Dumas (Sirènes de l'ouest) figures imposées avenirs

Ambre Ilponse (Aquanautes) figures imposées jeunes

Karaté: Emma Elisabeth vice championne d'Europe

La Kréopolitaine Emma ELISABETH s’est inclinée (0-1) en finale du Championnat d’Europe en Cadette – 54 kg qui se déroulait vendredi dernier au Danemark, et remporte ainsi la médaille d’Argent et le titre de vice championne d'Europe.

Surf: Hécatombe à Ténérife

Engagés sur le wqs 1500 de Ténérife aux Canaries la semaine dernière, les Réunionnais Mathis Crozon, Adrien Toyon, Ugo Robin et Fredo Robin n'ont pas frnachi le 3ème tour de compétition...

10 ans après sa dernière série officielle, Fredo Robin remettait un lycra juste pour le fun; désormais coach officiel de la fédération en vue des Jeux Olympiques de Tokyo, le Réunionnais n'avait d'autre priorité que celle d'accopagner le clan tricolore sur l'épreuve. Et ça n'aura pas duré longtemps! A peine entrés en compétition, Mathis, Adrien et Ugo ont été sèchement éliminés. La saison commence donc timidement pour les trois surfeurs péi.