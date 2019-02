BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 12 février 2019



- Continuez à augmenter vos prix, de toute façon, on continuera à consommer

- Arnaque : sans vergogne et sans scrupule, ils profitent de vous

- Maintien ou non en zone d'attente, 68 migrants fixés sur leur sort ce mardi

- Le 16 février 2019 - Saint-Paul célèbre le nouvel an chinois

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La chaleur est de retour

La vie chère, c'est le sujet qui a mis le feu aux poudres à La Réunion entraînant quinze jours de paralysie totale de l'île. C'est la revendication phare des Gilets jaunes péi, leur fer de lance. Les slogans sur le sujet sont explicites, " arèt profit dési nou " " halte a la profitasion " " arèt plim a nou ". Les Gilets jaunes s'en prennent aux patrons de la grande distribution, les accusant de faire des marges mirobolantes sur le dos du consommateur. Dans son étude de 2016, l'insee avait indiqué que tous secteurs confondus, l'écart global entre les prix métropolitains et réunionnais est de 7,1%. Sauf qu'ici, 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, dans l'Hexagone, c'est 14%. Des chiffres qui font toute la différence. La cherté de la vie à La Réunion est une réalité. Mais la grande distribution arrêtera-t-elle de se gaver ? Car les Réunionnais sont gourmands, ils surconsomment, achetant à tout va, dépensant des deniers qu'ils n'ont pas toujours, faisant les choux gras de ces grands distributeurs avides qu'ils vont ensuite accuser de tous les maux. Alors finalement, la faute à qui ?

Les escrocs sont de plus en plus chevronnés, leurs arnaques de plus en plus élaborées et leurs victimes de plus en plus nombreuses. En ce moment, deux types d'escroqueries sévissent à La Réunion et elles se répandent comme une traînée de poudre. À tel point que les autorités spécialisées en cybercriminalité peinent à endiguer le phénomène. Car la différence entre les premières arnaques il y a une dizaine d'années et celle de maintenant est flagrante : elles sont bien plus évoluées et bien moins faciles à déceler même pour les internautes les plus avertis.

68 des 72 migrants sri lankais arrivés à La Réunion ce mardi 5 février 2019 à bord de l'Imula étaient de nouveau devant les magistrats ce lundi 11 février 2019. Cette fois ils étaient devant la cour d'appel. Ils ont engagé cette procédure après que les juges des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de Saint-Denis aient décidé samedi d'ordonner leur maintien en zone d'attente au moins pour huit jours. Les migrants demandent à sortir de ce confinement. La cour d'appel rend son arrêt ce mardi (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le mardi 5 février 2019 marquait le passage à l'année du cochon de terre pour toute la communauté chinoise, y compris dans la commune saint-pauloise. La ville célèbre ce grand événement en organisant le Nouvel an chinois le samedi 16 février 2019 en partenariat avec l'Association de l'école franco-chinoise de Saint-Paul et la Fédération des associations chinoises de La Réunion.

Dans le fond de sa tasse à café, Matante Rosina lit que le temps sera beau malgré quelques petits nuages qui traînent sur les contre-forts sud de l'île ce mardi 12 février 2019. Ces nuages se développeront sur l'Ouest et les Nord lâchant peut-être des averses... La chaleur est tout de même de retour, avec des températures de 1 à 2 degrés de plus que la veille. Sur le littoral, elles dépasseront les 30°C.