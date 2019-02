Publié le Mardi 12 Février à 02H59 / Actualisé le Mardi 12 Février à 06H39

Les escrocs sont de plus en plus chevronnés, leurs arnaques de plus en plus élaborées et leurs victimes de plus en plus nombreuses. En ce moment, deux types d'escroqueries sévissent à La Réunion et elles se répandent comme une traînée de poudre. À tel point que les autorités spécialisées en cybercriminalité peinent à endiguer le phénomène. Car la différence entre les premières arnaques il y a une dizaine d'années et celle de maintenant est flagrante : elles sont bien plus évoluées et bien moins faciles à déceler même pour les internautes les plus avertis.

