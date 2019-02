Ce samedi 9 février 2019 avait lieu la deuxième édition du concours Best Chef Reunion Island 2019. "Destiné à départager les meilleurs chefs et seconds de l'île, la compétition a vu le jeune Saint-Andréen Joey Atchama s'imposer face à sept autres candidats" indiquent les organisateurs. Nous publions leur communiqué ci-dessous

"C’est à Saint-Denis, dans un hôtel Mercure Creolia transformé pour l’occasion en temple de la gastronomie, avec l’installation de plans de travail et de plaques de cuisson, que s’est déroulée l’édition 2019 du concours Best Chef Reunion Island.

Huit professionnels de la cuisine de l’île – qui pour la plupart n’avaient jamais connu d’expérience similaire -, se sont ainsi disputés le titre, devant redoubler de créativité et d’inventivité pour réclamer la première place.

Celle-ci a été saisie par le jeune Saint-Andréen de 24 ans Joey Atchama, du restaurant Le Velli, qui a prouvé que l’âge n’était pas un frein au talent. Il a remporté, en plus du trophée du Best Chef, un séjour en Vendée à l’hôtel relais Château du président du jury Thierry Drapeau, célèbre chef doublement étoilé au guide Michelin.

C’est Georges Spandos, d’origine grecque et second au Palm Hôtel, qui a su s’emparer du deuxième prix et d’un week-end pour deux dans un

hôtel 5 étoiles mauricien. Enfin, Mathieu Henriette, du Stella Traiteur, a remporté un week-end en demipension à l’hôtel Mercure Creolia avec le troisième prix.(...)

Pour élire le vainqueur, le jury s’est basé sur différents critères, parmi lesquels l’originalité, la cuisson, la propreté du plan de travail, le gaspillage des aliments et, bien évidemment, la saveur, avec une place faite au goût, à l’assaisonnemnent, la texture et la cuisson. Les participants devaient composer avec des produits frais très variés, allant de la margoz à la patate douce, en passant par des concombres, qu’ils devaient marier avec de la caille ou de la légine (...)".