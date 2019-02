En début de soirée le Comité des pêches a publié le communiqué suivant :

Le Comités des pêches déplore que face à de graves accusations, l’entreprise Enez, par la voix de Monsieur Guerin, n’ait trouvé pour se défendre que de reporter l'attention sur une prétendue manipulation du Comité des pêches qui serait lui même à la solde de la grande pêche.

Le Comités des pêches rappelle qu’il est la voix des pêcheurs réunionnais et non l’inverse et il se réserve le droit d’intenter toutes actions qu’il jugera nécessaire face à ces allégations mensongères.

Le Comité des pêches invite la société Enez à se concentrer plutôt sur les réponses que sont en droit d’attendre les pêcheurs artisans face à leurs interrogations restées sans réponse depuis des mois, et ce malgré les nombreuses alertes lancées par le Comité.

La problématique des conditions dans lesquelles sont employés les marins malgaches est bien sur, et restera, une de ses préoccupations majeures et ce, jusqu’à ce que la situation se normalise.

Les nombreux problèmes de distorsions de la concurrence et de monopole dans la pêche sur le territoire réunionnais doivent trouver une issue positive pour tous les acteurs de la filière et cela dans un seul et unique objectif : permettre à chacun de vivre dignement de son travail.