Publié le Mardi 12 Février à 11H46 / Actualisé le Mardi 12 Février à 16H31

Un tas d'immondices qui traîne sur le bas côté. L'image ne choque même plus tellement elle est devenue banale. Partout dans l'île, des dépôts sauvages qui défigurent nos beaux paysages. Cette fois, le site participatif Band Cochon tire le signal d'alarme, l'un des lieux les plus touristiques de l'île est touché. Il s'agit de la route du volcan, sur cette photo, un amas d'ordures laissé là, sans pression, à quelques pas du palais du fromage. Des milliers de touristes empruntent cette route pour se rendre au Piton de La Fournaise. Quelle belle image que ces déchets sur l'un des plus beaux sites de notre île !

