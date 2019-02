Publié le Mardi 12 Février à 14H35 / Actualisé il y a 9 heures

L'ancien professeur d'anglais au collège Jules Reydellet et ex-candidat du FN aux élections législatives était passé devant le tribunal correctionnel le 22 janvier dernier. Il était jugé pour des faits d'atteinte sexuelle sur une de ses élèves de 14 ans. Le trentenaire avait entretenu une relation avec la collégienne durant plusieurs mois. L'enseignant parlait d'une "relation amoureuse consentie". La justice n'aura pas été du même avis, l'ancien professeur a été condamné à six mois de prison avec sursis et une interdiction d'exercer une activité en lien avec des mineurs. Pour rappel, le parquet avait requis huit mois de prison avec sursis.

