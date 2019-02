Publié il y a 22 heures / Actualisé il y a 18 heures

Matante Rosina se réveille avec le sourire ce mercredi 13 février 2019. C'est une belle matinée ensoleillée sur une grande majorité de La Réunion même si quelques nuages couvrent le sud et le sud-est. Les premières averses arrivent en fin de matinée sur les pentes de l'est, du nord et la région du volcan. Le temps devient maussade et des pluies sont à prévoir sur le nord avec des débordements sur l'ouest et l'est. Le sud profitera d'un retour du soleil dans l'après-midi.

