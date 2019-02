Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 8 heures

L'arrêté municipal communiqué le 21 janvier dernier interdisait la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique de 18h à 8h. Ce mercredi 13 février, petit ajustement de la mairie de La Possession, la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique sont désormais interdites de 20h à 8h et ce, jusqu'au 15 juillet prochain. La municipalité rappelle les raisons qui ont motivé la mise en place de cette mesure : "atteintes à l'ordre et à la tranquillité publics". Ces derniers mois, la commune avait noté une recrudescence d'événements liés à des boissons alcoolisés dans la ville.

