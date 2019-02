"Une grosse mascarade"

"Tout avait été préparé à l'avance, dès vendredi l'Etat avait pris les contacts pour affrêter l'avion, établir le plan de vol, obtenir les autorisation d'entrée dans les espaces aériens des pays étrangers" affirme une source proche du dossier

"On ne réserve pas un avions comme on réserve taxi" lâche la même source avant de tempéter : "les audiences devant les juges des libertés et de la détention, devant la cour d'appel, devant le tribunal administratif, tout cela s'appartente à uen grosse mascarade. Tout était joué d'avance, tout le reste, les auditions etc c'était juste pour amuser la galerie"