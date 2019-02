BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 14 février 2019



Expulsés, 66 migrants retournent au Sri Lanka

66 des 72 migrants sri lankais sont expulsés de La Réunion ce jeudi matin 14 février. C'est à bord d'un avion d'Air Seychelles spécialement affrété par l'Etat français qu'ils regagnent le Sri Lanka. La réglementation exigeant que chaque personne expulsée soit accompagnée de deux représentants des forces de l'ordre, les ressortissants sri lankais sont escortés par une centaine de policiers. L'opération a nécessité le renfort de fonctionnaires de police basés à Mayotte. Pour rappel, six migrants ont obtenu l'autorisation de séjourner sur le territoire de La Réunion.

Saint-Valentin, la fête de l'amour ou plutôt de l'hypocrisie

C'est le 14 février, les amoureux transis diront " enfin ", les têtes en l'air " va falloir s'y coller " et les anti-capitalistes " et alors ? ". C'est le jour de l'amour, avec un grand " A ". Petites ou grosses attentions, la majorité des personnes maquées honorent la tradition. Roses, chocolats, parfums, bijoux, bonnes tables... C'est à qui prouvera le mieux son amour. On ne va pas se mentir, ça fait toujours plaisir de recevoir, un peu moins d'offrir car oui, ils ne sont pas gratuits ces cadeaux. Au delà de l'aspect matériel, à la Sant-Valentin, les couples font la paix. Les tensions, les conflits, les désaccords, le temps d'une journée, tout est oublié.

Salon de l'Agriculture : 600m2 pour valoriser les produits de La Réunion

Le Département a publié en juin et juillet 2018, un appel à candidatures appelant les agriculteurs et les artisans de l'agro-alimentaire intéressés par le Salon International de l'Agriculture (SIA) à Paris. Résultat ? 23 exposants s'envoleront prochainement pour la capitale afin de promouvoir La Réunion et ses produits. Le Village Réunion qui a une superficie de 600m2 sera plus représentatif "de la culture créole "de l'île. Cette année le groupe Ousanousava animera le village. Un partenariat avec une centrale d'achat de Normandie permettra à des produits issus de l'agriculture locale d'être présentz dans plus de 150 grandez surfacez en métropole. Un atout de plus pour le rayonnement de l'industrie agro-alimentaire sur le plan national. Le SIA se déroulera du 23 février au 3 mars 2019.

Plage de l'Hermitage : nettoyage en profondeur effectué

Après la disparition des dernières paillotes en décembre dernier, le collectif de défense du DPM (Domaine Public Maritime) avait demandé un nettoyage complet de la plage à la DEAL (direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement). Un premier nettoyage a été effectué la semaine dernière, mais le collectif soutient que la DEAL avait refusé d'aller sur un nettoyage en profondeur. Après une rencontre entre le collectif et les services de la sous-préfecture de l'ouest, une brigade avec pelle et camion s'est déplacée afin d'enlever ce qui restait des paillotes le 13 février. Sur place des pierres, des bouts de fer et autres résidus liés au paillotes ont été traînés jusqu'à la mer à cause de la houle causée par Gelena. Un grand filaos qui était en suspension s'est aussi effondré sur la plage ne causant pas de blessés lors des travaux.

Saint-Denis : une lutte réussie contre la délinquance

Ce mercredi matin 13 février 2019, le maire, Gilbert Annette, et l'adjointe élue déléguée à la sécurité, Nalini Veloupoulé Merlo ont piloté un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) restreint. "Ce fut l'occasion pour la Ville et ses partenaires, en premier lieu, la police nationale, de dresser un bilan des actions de lutte contre la délinquance et d'échanger sur une stratégie commune territoriale de sécurité" note la mairie

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil présent un peu partout et des averses éparses

Matante Rosina prévoit un début de journée sous le soleil pour une grande partie de l'île. Des nuages traînent sur le sud et l'est ainsi que sur la région du volcan. La couverture nuageuse s'intensifie en cours d'après-midi sur l'intérieur de l'île. Des averses se produiront dans les hauts sur la région du Nord. Un beau soleil est présent sur le littoral de Saint-Gilles à Saint-Pierre.