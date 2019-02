Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

Sur les sentiers de Mafate, un kilomètre à pied, ça use, ça use... Surtout lorsqu'on transporte 1.180 euros, une enceinte, des téléphones, des montres, un casque audio... Un joli butin, collecté dans trois gîtes par deux jeunes voleurs en début de soirée, samedi 19 janvier 2019, indique la Gendarmerie dans un post Facebook. En fuite sur le sentier du Taïbit, des militaires de la brigade de Cilaos les ont appréhendés à 23 heures. "Poursuivant leurs investigations, les gendarmes de Cilaos effectuent des rapprochements avec d'autres vols commis en fin d'année 2018 dans plusieurs gîtes et snack de Mafate et sur la commune de Cilaos, signale la Gendarmerie. Au final, l'enquête diligentée a permis d'identifier 1 jeune majeur et 6 mineurs ayant participé à une vingtaine de vols et dégradations à Mafate et Cilaos. Ils ont tous reconnus les faits et font l'objet de poursuites judiciaires."

