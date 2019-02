Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Pour cette Saint-Valentin, c'est le désamour qui prend les devants. L'intersyndical composé de la Cgtr et Solidaires Finances Publiques ont mené une action à la direction des finances publiques de Champ Fleuri à Saint-Denis ce 14 février 2019. Ils dénoncent la suppression de 15 postes actés pour 2019, ils veulent également que la prime PAS (Prélèvement à la source) de 200 euros soit versée à tous les agents, une valorisation du point d'indice des fonctionnaires et un carnet de route clair et détaillé concernant le plan d'action publique 2022 (Cap 22). Les syndicalistes de Solidaires Finances Publiques ont rencontré le directeur et déployé une grande banderole depuis son bureau.

