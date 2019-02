Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Lors du débat sur le projet de loi pour "l'école de la confiance", les parlementaires ont eu droit à une diatribe du député du Rassemblement national Ludovic Pajot sur l'histoire de France mardi 12 février. Le député a dénoncé une réécriture de l'histoire dans les manuels scolaires " le célèbre nos ancêtres les gaulois a été remplacé par vos ancêtres malien, sénégalais, ottomans avec des conséquences dramatiques pour l'unité nationale" a-t-il dit. Un discours qui a fait réagir à l'Assemblée pourtant bien vide, c'est sous les sifflets et autres huées que Ludovic Pajot a terminé son discours. En réponse, Jean-Philippe Nilor, député martiniquais a pris la parole "je suis stupéfait et triste d'entendre ce que j'ai entendu. Je suis fier d'avoir des ancêtres gaulois, mais aussi des ancêtres sénégalais et maliens, et pourtant ma place est ici, dans cet hémicycle".

